Bakanlıktan yeni ifşa: 'Hileli gıda' listesine bir köfteci daha girdi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 07.12.2024 - 14:53

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları takip etmeye ve her gün listeyi güncelleyerek paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor. 7 Aralık'ta yayımlanan yeni liste, gıda sektöründe yapılan sahteciliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlığın yayımladığı son listede bir köfteci daha ifşa edildi.

BİR KÖFTECİ DAHA İFŞA EDİLDİ

İzmir'de bulunan köftecinin köftesinde et kıyması dışında bir ürün tespit edildi. Bakanlık denetiminden geçemeyen köfteci Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde yerini aldı.

Son dönemde esnaftan gıda ürünlerinin içine fark edilmeyecek başka maddeler katarak maliyeti düşürme hilesi yapıldığı haberleri gelmeye başladı. Bakanlık listesine yeni giren köfteci de hileli gıda satarak vatandaşın sağlığını tehdit edip haksız kazanç elde etti.

İfşa edilen köfteci köftelerinde bilgilendirme yapmadan soya kıyması kullandı.

İşte o firma ve bakanlık listesindeki yeri: