Bakanlıktan yeni ifşa: 'Hileli gıda' listesine bir köfteci daha girdi
Tarım Bakanlığı'nın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Et kıyması dışında malzeme kullanan bir köfteci daha ifşa edildi. İşte yeni liste...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları takip etmeye ve her gün listeyi güncelleyerek paylaşmaya devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor. 7 Aralık'ta yayımlanan yeni liste, gıda sektöründe yapılan sahteciliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Bakanlığın yayımladığı son listede bir köfteci daha ifşa edildi.
BİR KÖFTECİ DAHA İFŞA EDİLDİ
İzmir'de bulunan köftecinin köftesinde et kıyması dışında bir ürün tespit edildi. Bakanlık denetiminden geçemeyen köfteci Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde yerini aldı.
Son dönemde esnaftan gıda ürünlerinin içine fark edilmeyecek başka maddeler katarak maliyeti düşürme hilesi yapıldığı haberleri gelmeye başladı. Bakanlık listesine yeni giren köfteci de hileli gıda satarak vatandaşın sağlığını tehdit edip haksız kazanç elde etti.
İfşa edilen köfteci köftelerinde bilgilendirme yapmadan soya kıyması kullandı.
İşte o firma ve bakanlık listesindeki yeri:
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...