Bakanlık açıkladı... Ünlü börekçide skandal: Sakatat ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit-tağşiş listesinde, Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin Kağıthane’deki şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirilmişti.
Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ediyor.
Bakanlığın 18 Aralık 2024 tarihli duyurusunda, Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmanın Kağıthane’deki şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği belirtildi.
TEK TIRNAKLI HAYVAN NEDİR?
Tek tırnaklı olarak adlandırılan hayvan türlerinin başında at, eşek, zebra, katır, domuz, gergedan ve tapirler gelmektedir. Bu hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kimliklendirilmesi yapılarak kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Bu sayede bu hayvanların ıslah ve istatistik kayıtlarının düzenli bir şekilde takip edilmesi ve bu hayvanların bulunduğu işletmelerin kayıt altına alınması sağlanmaktadır.
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