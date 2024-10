Bolu’da Akdaş Et’in sucuklarında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:37

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:41

Bolu’da faaliyet gösteren Akdaş Et Ürünleri isimli işletme Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine takıldı. Akdaş Et tarafından "Sağlam Et" markasıyla satışa sunulan sucuklar Bakanlık ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yapılan testlerin ardından Akdaş Et Ürünleri Gıda Hayvancılık İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sattığı sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Yapılan tespitin ardından işletmeye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

TEK TIRNAKLI HAYVAN NEDİR?

Tek tırnaklı olarak adlandırılan hayvan türlerinin başında at, eşek, zebra, katır, domuz, gergedan ve tapirler gelmektedir. Bu hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kimliklendirilmesi yapılarak kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Bu sayede bu hayvanların ıslah ve istatistik kayıtlarının düzenli bir şekilde takip edilmesi ve bu hayvanların bulunduğu işletmelerin kayıt altına alınması sağlanmaktadır.