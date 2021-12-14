Bakanlık, asgari ücret için tarafları toplantıya çağırmadı

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

Gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. 4. ve son toplantı için gözler iktidarda. Geçen hafta son toplantının hafta başında yapılacağı söylentisi yayılmıştı. Bu nedenle de hazırlıklarını tamamlayan taraflar dün gün boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan toplantı için davet bekledi. Ancak resmi toplantı için davet gelmedi. Tarafların bir araya gelecekleri ardından da Saray’a gidecekleri, kararın burada açıklanacağı beklentisi de vardı. Dolardaki hızlı yükseliş toplantı planlarını da bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla kamu bankalarının genel müdürleriyle İstanbul’da toplanması nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu da beklemeye geçti.

Bu arada resmi olarak toplantı yapılmasa da perde gerisinde pazarlıklar devam ediyor. İşçi tarafı, asgari ücret için 4 bin TL’yi kırmızı çizgi olarak belirlemiş durumda. İşveren tarafı da artış için iktidardan teşvik, destek bekliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için bu ayın sonuna kadar süre var. Ancak bu yıl ilk üç toplantının erken yapılması ve sürecin de erken sonlandırılacağının açıklanması nedeniyle kararın bu hafta çıkması konusunda beklenti arttı.

Bu arada taraflar, dolardaki hızlı yükselişi de yakından takip ediyor. Emekçi, ücret belirlenirken enflasyonda önümüzdeki dönemde yaşanacak artışın da dikkate alınmasını talep ediyor. Dolar kurundaki artışın önümüzdeki dönemde fiyatları artıracağına vurgu yapılıyor. Mevcut asgari ücretteki erimeye işaret ediliyor. İktidarın bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ise kararın açıklanması ile belli olacak.