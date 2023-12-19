‘Bakanlık bağış olan ASM binasından bile kira alıyor’

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Aile hekimleri, hem kendilerine kayıtlı yaklaşık üç bin hastaya bakarken hem de çalıştığı sağlık merkezinin finansal giderlerini yönetmek zorunda kalıyor. Cari ödemeleri enflasyonun altında kalan aile hekimleri, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sistemden çıkmak istiyor. Çoğu apartman dairelerinde hizmet vermeye çalışan aile merkezlerinin (ASM) ise birer birer kapanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ASM’lerin içinde bulunduğu çıkmazı kabul etti. Koca, “ASM birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını tamalayamadık” dedi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, Türkiye’deki her üç ASM binasından birinin kiralık olduğunu kaydederek, “Sağlık Bakanlığı, kendi yaptığı ASM’lerden de kira alıyor. İnsanlar bağış olarak sağlık ocağı yapıyor. Sonra bakanlık, o bağışçıya gidiyor, ‘Burayı protokolle bana verin’ diyor. Bu bağış olan binaya gidip oradaki çalışanlardan kira alıyor. Ha kişiye kira ödemişiz, ha bakanlığa” diye konuştu.

"ALINAN KİRAYLA İKİ ASM YAPILIR"

Bakanlığın kendisine ait binaların kirasına yüzde 70’lere kadar zam yaptığının altını çizen Kırımlı, “Her ay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün aldığı kirayla iki ASM yapılır. Sağlık Bakanlığı, iki bine yakın kişiden kira alıyor” dedi.