Bakanlık büyümeye onay verdi: Ordu’da bentonit ocakları genişliyor

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na proje tanıtım dosyasıyla başvuran şirket için, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Bu onayla birlikte şirket ormanlık alandaki projesini neredeyse dört katına çıkaracak. Daha önce 5 hektar olan alan 19 hektara büyütülecek.

Orman ve şahıs arazisi olan bölgede yapılacak çalışmalar kapsamında yılda 250 bin ton üretim yapılması öngörülüyor. Bu proje için 3 milyon TL harcayacak olan şirketin bölgede bin 875 hektarlık ruhsatının olması da büyüme riskini gösteriyor. Bununla birlikte alan, orman olmasının yanı sıra Çevre Düzeni Planı’na göre “Bölgeye Özel Ürün Alanı” içerisinde de kalıyor. Yani alanda bağcılık, çay ve fındık da üretiliyor.

10 YILLIK ÖMRÜ VAR

Şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre işletmenin ömrü 10 yıl olarak öngörülüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kurum görüşünde alandan dere geçtiği belirtildi. Bununla birlikte çalışma alanı ve çevresinde dokuz memeli türü bulunuyor, alana yakın bölgede bulunması muhtemel 27 adet de kuş türü var.

