Bakanlık CHP’li belediyenin elinden aldı, temizlik yapılmıyor!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:12

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:12

Bakanlıklar CHP’li belediyelerin ellerinden park, bina ve benzeri taşınmazları almaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Pamukkale Belediyesi AKP’den CHP’ye geçti.

Belediyenin yönetiminde olan Kocaçukur mevkiindeki parka da 19 Temmuz itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "el konuldu".

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, birçok noktaya pankart asarak, sorumluluğun artık bakanlıkta olduğunu duyurdu.

Asılan pankartlarda, “Bu tarihten itibaren Kocaçukur’un bakımı, temizliği ve güvenliği Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Halkımıza saygıyla duyurulur” denildi.

Dünyaca ünlü Pamukkale Trevertenleri’nin yanındaki alanda çöp kutuları boşaltılmadı. Bunun yanında yerlerin de çöp içerisinde olduğu görüldü.

