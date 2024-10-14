Bakanlık CHP’li belediyenin elinden aldı, temizlik yapılmıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Pamukkale Belediyesi'nden geri aldığı dünyaca ünlü Pamukkale'deki Kocaçukur'da bulunan park, bakımsızlık nedeniyle çöplüğe döndü.

Bakanlık CHP’li belediyenin elinden aldı, temizlik yapılmıyor!
Abone Ol google-news
İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:12

Bakanlıklar CHP’li belediyelerin ellerinden park, bina ve benzeri taşınmazları almaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Pamukkale Belediyesi AKP’den CHP’ye geçti.

Belediyenin yönetiminde olan Kocaçukur mevkiindeki parka da 19 Temmuz itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "el konuldu".

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, birçok noktaya pankart asarak, sorumluluğun artık bakanlıkta olduğunu duyurdu.

Asılan pankartlarda, “Bu tarihten itibaren Kocaçukur’un bakımı, temizliği ve güvenliği Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Halkımıza saygıyla duyurulur” denildi. 

Dünyaca ünlü Pamukkale Trevertenleri’nin yanındaki alanda çöp kutuları boşaltılmadı. Bunun yanında yerlerin de çöp içerisinde olduğu görüldü.


Etiketler: #pamukkale belediyesi #Kültür ve Turizm Bakanlığı

İlgili Haberler

Pamukkale kuraklık tehdidi altında

Pamukkale kuraklık tehdidi altında
Bakanlık Kocaçukur’u Pamukkale Belediyesinin elinden geri aldı

Bakanlık Kocaçukur’u Pamukkale Belediyesinin elinden geri aldı
Pamukkaleli turizmcilerin hedefi 3 milyon ziyaretçi

Pamukkaleli turizmcilerin hedefi 3 milyon ziyaretçi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler