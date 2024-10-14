Bakanlık CHP’li belediyenin elinden aldı, temizlik yapılmıyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Pamukkale Belediyesi'nden geri aldığı dünyaca ünlü Pamukkale'deki Kocaçukur'da bulunan park, bakımsızlık nedeniyle çöplüğe döndü.
Bakanlıklar CHP’li belediyelerin ellerinden park, bina ve benzeri taşınmazları almaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Pamukkale Belediyesi AKP’den CHP’ye geçti.
Belediyenin yönetiminde olan Kocaçukur mevkiindeki parka da 19 Temmuz itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "el konuldu".
Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, birçok noktaya pankart asarak, sorumluluğun artık bakanlıkta olduğunu duyurdu.
Asılan pankartlarda, “Bu tarihten itibaren Kocaçukur’un bakımı, temizliği ve güvenliği Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Halkımıza saygıyla duyurulur” denildi.
Dünyaca ünlü Pamukkale Trevertenleri’nin yanındaki alanda çöp kutuları boşaltılmadı. Bunun yanında yerlerin de çöp içerisinde olduğu görüldü.
Etiketler: #pamukkale belediyesi #Kültür ve Turizm Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- İptal olsa da iade yok!
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 'Misillemenin arkasında istihbarat olacak'
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!