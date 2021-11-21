Bakanlık denetime başlatmıştı: İlaç yokluğunun asıl nedenini açıkladı

21 Kasım 2021 Pazar, 18:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dönemde ilaç temininde yaşanan sıkıntıya değinen Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"BULUNAMAYAN İLAÇ SAYISI BİNE YAKLAŞTI"

Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Durumu kritik kanser hastalarının, çok kritik hastalıklara sahip küçücük bebeklerin mağduriyetleri var, yaşam tehlikeleri var. Türkiye'de bulunmayan ilaç sayısı bine yaklaştı.

Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi. Çünkü bugünkü ilaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yapıldı, 2009 yılında da revize edildi. 12 yıldır ellerini sürmediler.

İlaç fiyat kararnamesinde, yurtdışından ilaç ithal edecek şirketlere uygulanan avro kuru 4.57. Bugün avro 12 lira. 3'te 1'i fiyattan ilaç ithal et, bunun imkansız olduğu durumda ilaç yokluğu başlıyor.

"ECZACI İLACI BULSA SATAR"

Ne eczacılar, ne eczacıların meslek örgütleri ilacın bulunabilir, hastaya ulaştırılabilir olmasını; bunun için akılcı, çağdaş, vicdanlı bir ilaç fiyat kararnamesi istemektedirler.

İlacı yok durumdan kurtarmanı yolu, meslek örgütleriyle oturup bunun çaresini aramaktır. Yoksa eczanelere yandaş kameralarla baskınlar yapıp ilaç aramayın. Bulamazsınız. Eczacı ilacı bulsa satar zaten.

İKTİDARA ÇAĞRI

Bir an önce bu sorunun çözülmesini kamu otoritesi tarafından bekliyoruz. Bu konuda her hasta mağduriyeti, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP yöneticilerinin iş bilmezliklerinden, savsaklamalarından, beceriksizliklerinden olmaktadır.

İlacı bulamadığında kimse ne eczacıyı ne başkasını, direkt bu ülkeyi yönetenleri sorumlu tutsun. İki kere iki dört kadar nettir.

"AKP’NİN İŞ BİLMEZLİĞİ"



Aynı zamanda eczacı olan Özel, açıklamalarının yer aldığı videoyu, “Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi yanlış ilaç fiyat kararnamesidir. Hasta mağduriyeti, AKP’nin iş bilmezliğinden, savsaklamasından, beceriksizliğinden yaşanıyor. İki kere iki dört kadar nettir!” notu ile paylaştı.

BAKANLIK DENETİME BAŞLATMIŞTI

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), döviz kurundaki artışa bağlı olarak 645 kalem ilacın piyasada olmadığını, hastaların ilaca erişimde sorun yaşadığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı ise “İlaç tedariğinde ve stoklarda sorun yaşanmadığı” açıklaması yapmış ancak bakanlık, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun müfettişleriyle 81 ilde “ilaç stoku denetimi” başlatmıştı.