İlaç krizi sonrası Sağlık Bakanlığı denetimlere başladı, aşı sorunu da çözülemedi
Döviz kurundaki artışa bağlı olarak 654 kalem ilaç piyasa yok. Sağlık Bakanlığı, 81 ilde denetime başlarken pek çok yurttaş sırası geldiği halde grip aşısı bulamayıp eczanelerden eli boş dönüyor.
Sağlık Bakanlığı eczanelerde ilaç bulunmamasına ilişkin “stok denetimine” başlarken grip aşılarında yaşanan temin sorunu da hâlâ çözülemedi.
Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), döviz kurundaki artışa bağlı olarak 645 kalem ilacın piyasada olmadığını, hastaların ilaca erişimde sorun yaşadığını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı ise “ilaç tedariğinde ve stoklarda sorun yaşanmadığı” savunmasını yapmıştı. Buna karşın bakanlık, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun müfettişleriyle 81 ilde “ilaç stoku denetimi” başlatmıştı. İlaç temininde yaşanan bu sorunlar devam ederken grip aşısı konusu da hâlâ çözülemedi. Pek çok yurttaş sırası geldiği halde aşıya ulaşamadığı için eczanelerden eli boş döndü.
ÖNCE İNKÂR, SONRA DENETİM
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bakanlığın önce sorunu inkâr etmesini sonra ilaç stoku denetimine başlamasını eleştirerek, “Halbuki bakanlık ilaçların olup olmadığını bir uygulama üzerinden kontrol edebilir. Bu tamamen marketlerde yaptıkları gibi bir uygulama. Soğan terörist ilan edilmişti, şimdi ilaç terörist ilan edilecek. Sorumluluğu başkasına atmaya çalışıyorlar. İlaç yokluğunun sorumlusu eczacı değil. Sanki birileri ya da ‘dış güçler’ var, bunlar ilacı stokluyor. İktidar beceriksiz ve yönetemediği bir sorunu yine başkasına yüklüyor” dedi.
Yaşanan sorunların, ilaç kurunun yılda bir kere sadece şubat ayında ve sektörün tüm paydaşları olmadan belirlenmesi nedeniyle olduğunu belirten Taşcıer, şunları kaydetti: “Her yıl şubat ayında ilaç kuru belirleniyor. Bu yıl kur 4.57 TL olarak belirlenmişti. Şu an Avro 11.5 lira. Türkiye ekonomik istikrar gösteren ülke değil. İlaçta da ağırlıklı olarak dışa bağımlı olduğumuz için firmalar ‘ilacı veremem’ diyor. Fiyatlandırma yılda bir kere değil, üç ayda bir kur güncellemesiyle yapılmalı. Böylece vatandaş ilaçsız kalmaz.”
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