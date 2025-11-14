Bakanlık devreye girdi: Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi gören Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Muazzez Abacı, tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde 78 yaşında yaşamını yitirdi.

NAAŞININ TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye ulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Sanatçının cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek törenin ardından, Ankara’da babası Oktay Altıoklar’ın yanına defnedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenazenin Türkiye’ye getirilme sürecini yakından takip ediyor. Abacı’nın naaşı uçakla ülkeye getirilecek ve işlemler, sanatçının kızı Saba Abacı ile menajeri Taner Budak’ın koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde özel bir ekip kurularak cenaze nakli ve tören hazırlıkları titizlikle denetleniyor.

AKM’DE VEDA TÖRENİ

Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

1998’DE ‘DEVLET SANATÇISI’ ÜNVANI ALDI

Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler ve eşsiz yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Muazzez Abacı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülmüştü.

Güçlü sesi, zarif duruşu ve sahne performansıyla klasik Türk sanat müziğini geniş kitlelerle buluşturan Abacı, Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biri olarak hafızalarda yaşamaya devam edecek.