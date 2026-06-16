Bakanlık duyurdu: Doruk Madencilik işçilerinin alacakları ödenecek, eylemler sonlandırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödeneceği ve işçilerin eylemlerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

“Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından ilk andan itibaren yakından takip edilmiş; ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır.

Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır.

Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır.

Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”