Bakanlık duyurdu: İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için burs ve kredi ödemelerine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler, burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

18-20 KASIM TARİHLERİNDE İKİ AYLIK ÖDEME YAPILACAK

Burs ve krediler, 18-20 Kasım tarihleri arasında, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. Bu takvime göre;

T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da,

T.C. kimlik numarasının son hanesi "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da,

T.C. kimlik numarasının son hanesi "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi toplu olarak ödenecek.

KAÇ LİRA YATIRILACAK?

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise aylık 9 bin lira üzerinden hesaplanarak iki aylık ödeme gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve kredilerin Ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı olarak ödeneceği bilgisini de paylaştı.