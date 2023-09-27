Bakanlık genelgesi, çevre davalarında mahkeme kararının önüne geçiyor: Doğanın değil, sermayenin yanında

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

Bu genelgeyle birlikte projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu yeniden düzenleniyor ve halkın katılımı toplantısı yapılmadan süreç başlatılıyor. İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıların ardından proje tekrardan gündeme geliyor. Mahkeme kararının bir genelgeyle aşıldığını belirten avukatlar, “Genelgenin amacı, çevreye zarar verecek birtakım yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak” yorumunda bulundu.

‘KARARLAR HİÇE SAYILIYOR’

Çevre davalarıyla ilgilenen avukat Arif Ali Cangı, çevre korunmasındaki en önemli unsurlardan ÇED sürecinin yıpratıldığını belirtti. Bu genelgenin yatırımcılar açısından mahkeme kararından doğan gecikmeye yönelik bir çözüm olduğunu söyleyen Cangı, “Döneminin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından imzalanan genelgeyle birlikte mahkemenin etrafından dolanıyorlar. ÇED sürecinin yıpratılmasının yanında mahkeme kararları hiçe sayılıyor” dedi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma veya iptal kararlarının 30 gün içerisinde uygulanması gerektiğini hatırlatan Cangı, “ÇED süreçlerinin en önemli parçası olan halkın katılımı toplantısı yapılmıyor. İddiaya göre eksikleri tamamlanmış rapor, İDK’de sonuca ulaşıyor. Daha mahkemenin verdiği süre dolmadan 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte şirketler onayını alıyor. Genelge Danıştay’ın bile kararını yok saydırıyor” ifadelerini kullandı.

‘HUKUK GÜVENLİĞİ YOK’

Genelgeyle onay alan projeler için yeniden mahkeme süreci başlattıklarını belirten avukat Arif Ali Cangı, “Yer seçiminden dolayı iptal edilen proje, coğrafya değişmiş gibi genelgeyle birlikte yeniden onay alıyor. Ardından yeniden mahkeme süreci, bilirkişi keşfi ve tespit yapılıyor. Yeni bilirkişi heyeti eski heyetin görüşlerini hiçe sayarak bambaşka bir karar veriyor. Çevre davalarında hukuk güvenliği ortadan kalkmış durumda. TBMM’nin bir karar alarak genelgeyi iptal etmesi gerekiyor. Bakanlığın bu konuda bir şey yapmaya niyeti yok” diye konuştu.