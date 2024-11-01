Bakanlık 'hileli markalar' listesini güncelledi: Ürünlerde 'boya' tespit edildi

Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği gıda skandallarında ürün yelpazesi genişlemeye devam ediyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine 20 yeni ürün eklendi.

Bakanlık 'hileli markalar' listesini güncelledi: Ürünlerde 'boya' tespit edildi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi. Her iki listeye toplam 20 yeni ürün eklendi. 

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine pul biber, adana kebap, kıymalı börek harcı, zeytinyağı, dana kıyma, pide harcı ve tereyağı, peynir, sumak, kekik eklendi.

BAKANLIKTAN YENİ İFŞALAR

Bu listeye göre, pide harcından kalp, dana kıymadan kanatlı eti, zeytinyağından tohum yağı, kıymalı börek harcından taşlık, adana kebaptan kanatlı eti, pul biberden gıda boyası, kekikten yabancı madde, sumaktan gıda boyası, peynirden bitkisel yağ ve terayağından bitkisel yağ çıktı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise bitkisel karışım yağ, toz kırmızı biber, isot ve sumak eklendi. Bu ürünlerde 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildi.

İşte listeye eklenen markalar...


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #liste #boya

İlgili Haberler

Bakanlık duyurdu! Sınırda büyük operasyon: 103 milyon lira değerinde 'uyuşturucu' ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Sınırda büyük operasyon: 103 milyon lira değerinde 'uyuşturucu' ele geçirildi
Bakanlıktan yeni ifşa: Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı

Bakanlıktan yeni ifşa: Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı
Bakanlık Kastamonu'da orman ve tarım arazisine kalker ocağı kuracak

Bakanlık Kastamonu'da orman ve tarım arazisine kalker ocağı kuracak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler