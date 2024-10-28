Bakanlıktan TUSAŞ terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama: '22 kişiden 17'si taburcu edildi'

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan hain saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan TUSAŞ terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama: '22 kişiden 17'si taburcu edildi'
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DHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:31

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) 23 Ekim'de gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 yurttaş yaralandı. 

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi."

 


Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı

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