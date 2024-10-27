Marka marka açıklandı... Bakanlıktan yeni ifşalar: Kırmızı et ve yoğurttan çıkanlar pes dedirtti!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:17

Güncelleme: 27.10.2024 - 11:18

Sahteciliğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor.

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor.

Yurttaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

YURTTAŞLAR DA İHBAR EDEBİLİYOR

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

MARKA MARKA AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

PES DEDİRTEN SONUÇLAR

Son testlerde bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya satılması, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü, yoğurt yerine nişasta satıldığı ortaya çıktı.

İşte Bakanlığın paylaştığı son liste: