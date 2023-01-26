Bakanlık H.K.G.’nin talebini kabul etti

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 21:48

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 21:48

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in Kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” cinsel istismara maruz bırakılması üzerine kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında üçüncü kez toplandı.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, H.K.G’nin tüm kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söyledi.

Gülser Ustaoğlu, “H.K.G.’nin talebi doğrultusun da mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık mağdur kadınımızın” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

İLK DURUŞMA 30 OCAK’TA

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

H.K.G’nin 'evlendirildiği' İstekli hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gümüşel ve İstekli tutuklu bulunurken davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görülecek.