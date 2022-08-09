Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

09 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Gökbel Mahallesi'nin dağlık alanlarında organik olarak yetişen kekik, adaçayı ile harnup toplayan vatandaşlar, topladıkları ürünleri S.S. Gökbel Köyü Tarımsal Amaçlı Köy Kalkındırma Kooperatifinin yaptığı ihaleyi alan firma yetkililerine teslim etti.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydemir, ürünlerin ihale usulüyle satıldığını, böylelikle hem köylünün faydalandığını hem de devlete vergi ödendiğini söyledi.

Ürünlerin doğallığıyla tüccarların ilgisini çektiğini ifade eden Aydemir, "İlacı, gübresi olmadığı için çevrede özellikle aranıyor ve tüccarlar her yıl en iyi fiyat veriyor. İzmir ve Denizli'deki fabrikalarda işleniyor ve dış ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Gökbel Mahallesinden Mehmet Aslanpay da orman ve dağlardan toplanan ürünlerin köylüye ek gelir sağladığını ve geçim kaynağı olduğunu kaydetti.