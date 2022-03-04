Bakanlık ifşa etmişti: Süzme balda glikoz oyununa dikkat!

04 Mart 2022 Cuma, 11:04

Balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Buna karşın sahte balın da bir o kadar zararı oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Yapılan denetimler kapsamında, Türkiye genelinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi. Tespit edilen süzme balların glikoz oranının yüksek olduğu ortaya çıktı. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, firmaların süzme ballara yüksek miktarda glikoz karıştırarak, bal miktarını arttırdığını söyledi.

"GLİKOZCULAR BİZDEN ALDIKLARI BALI KARIŞTIRARAK SATIYORLAR"

Market raflarındaki ürünlerin glikoz oranının yüzde 50 olduğunu belirten İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "Bizden aldıkları gerçek ürünleri merdiven altı firmalar, içine glikoz katarak çoğaltıp daha fazla para kazanmaya çalışıyorlar. Değeri çok düşük olan glikozu, bakanlığın verdiği bir değer var o değere kadar getiriyorlar. O değerin üstünde olursa sahte olarak değerlendiriyorlar. Market raflarında direkt yüzde 50 glikoz, bal aroması ve bala benzeyen ürünler var. Bu durumu tüketicinin fark etmesi zor. Diğer yandan bir de bu tağşişli dediğimiz bakanlığımızın onaylamadığı ballar var. Bu balları bakanlığımız ancak analiz yaparak çözebiliyor. Biz üreticinin ürününün tüketime kadar analiz edilmesini istiyoruz. İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Çünkü bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar" diye konuştu.

"1 TENEKE BAL GLİKOZ İLE 3 TENEKEYE ÇIKARILIYOR"

Onur Çilenk, glikoz ile balın miktarının çoğaltıldığını söyleyerek, "Birileri 'ben baldan anlıyorum' diyor, böyle bir şey yok. Merdiven altı üreticiler, buna işlem yaparak glikoz karıştırarak, bunun değerlerini düşürüyorlar. Değerleri düşürünce örneğin; bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor, böylece balı çoğaltıyorlar. Bakanlığın glikoz oranı en az 1 en fazla 5 olarak belirlendi. Glikoz değeri 1 ise bakanlık 5'e kadar mühlet veriyor. Bunun üzerine çıkarsa bal sahte olarak değerlendiriliyor. Market raflarında 5 lira ile 30 lira arasında satılan ballar glikozlu. Glikoz içermeyen ballar ise kristalize oluyor. Kristalize ise halk arasında şekerleme olarak geçiyor. Kristalize olmuş ballara baktığınız zaman donuk olur" dedi.