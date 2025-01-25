Bakanlık ifşa etti: Etli ekmeğin içinden çıkan şok etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen 'Et ve Et Ürünleri' satan bir firma şok etti.

Bakanlık ifşa etti: Etli ekmeğin içinden çıkan şok etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:33

Türkiye, uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listeleri konuşuyor.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen etli ekmek satan bir firma şaşkınlığa neden oldu.

Konya Meram’da bulunan restoranın etli ekmek iç harcında "Deri Dokusu", "Kanatlı Eti" ve "Sakatat (Kalp)" tespit edildi.


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #ifşa #etli ekmek

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