Bakanlık marka marka ifşa etti: Taklit-tağşiş listesinde 3 Kayserili firma!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Ocak ayında listeye Kayseri’den 3 ürün eklendi.
Türkiye’de gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024'ten bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ açıklıyor.
Siteye girdiğinizde tarih ve ürün koduyla arama yapabiliyorsunuz.
TEK TEK İFŞA EDİLDİ
“Taklit”; gıda maddesinin kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesi demek. “Tağşiş” ise; gıda maddelerinin mevzuata aykırı olarak üretilmesi hali olarak tanımlanıyor.
Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Listede yer alan Kayserili firmalar şu şekilde:
- Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeni Danacı Dana Sucuk (Kanatlı eti tespiti),
- Garanti Bakliyat Baharat Et Mamulleri Tarım Ürünleri Gıda Maddeleri İhracat İthalat SAN. TİC. LTD. ŞTİ Garanti Baharat Kırmızı Toz Biber (Domates tespiti),
- Ada Izgara-Aydoğan Yazıcıtunç (Uysallar Köfte) - Çiğ dana ızgara köfte (Kanatlı eti tespiti).
Etiketler: #tağşiş listesi #tarım ve orman bakanlığı
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