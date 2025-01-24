Bakanlık marka marka ifşa etti: Taklit-tağşiş listesinde 3 Kayserili firma!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Ocak ayında listeye Kayseri’den 3 ürün eklendi.

Bakanlık marka marka ifşa etti: Taklit-tağşiş listesinde 3 Kayserili firma!
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:17

Türkiye’de gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024'ten bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ açıklıyor. 

Siteye girdiğinizde tarih ve ürün koduyla arama yapabiliyorsunuz.

TEK TEK İFŞA EDİLDİ

“Taklit”; gıda maddesinin kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesi demek. “Tağşiş” ise; gıda maddelerinin mevzuata aykırı olarak üretilmesi hali olarak tanımlanıyor.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede yer alan Kayserili firmalar şu şekilde:

  • Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeni Danacı Dana Sucuk (Kanatlı eti tespiti),
  • Garanti Bakliyat Baharat Et Mamulleri Tarım Ürünleri Gıda Maddeleri İhracat İthalat SAN. TİC. LTD. ŞTİ Garanti Baharat Kırmızı Toz Biber (Domates tespiti),
  • Ada Izgara-Aydoğan Yazıcıtunç (Uysallar Köfte) - Çiğ dana ızgara köfte (Kanatlı eti tespiti).

Etiketler: #tağşiş listesi #tarım ve orman bakanlığı

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