Bakanlık marka marka ifşa etti: Taklit-tağşiş listesinde 3 Kayserili firma!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:18

Türkiye’de gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024'ten bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ açıklıyor.

Siteye girdiğinizde tarih ve ürün koduyla arama yapabiliyorsunuz.

TEK TEK İFŞA EDİLDİ

“Taklit”; gıda maddesinin kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesi demek. “Tağşiş” ise; gıda maddelerinin mevzuata aykırı olarak üretilmesi hali olarak tanımlanıyor.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede yer alan Kayserili firmalar şu şekilde: