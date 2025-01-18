Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti
Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dizinin senaryosunu ifşa etti.
Kızılcık Şerbeti son bölümüyle gündem olurken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medyadan elinde senaryoyla paylaşım yaptı.
Civelek, Instagram hesabında "Hayatta kaldık ve geri döndük" notuyla bir gönderi paylaşarak 85. bölümün senaryosundan bir kısmı ifşa etti.
Paylaşılan senaryoda, Firaz'ın Nursema'ya aşkını itiraf ettiği ve Nursema'yı öptüğü sahneler yer alıyor.
Etiketler: #kızılcık şerbeti #senaryo #Feyza Civelek
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