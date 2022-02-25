Bakanlık, İzmir’deki depremzedelere ödeme yazısı gönderecek

25 Şubat 2022 Cuma, 04:00

117 kişinin öldüğü İzmir depreminin üzerinden 16 ay geçti. Deprem sonrası yaşanan mağduriyetler ise hâlâ bitmedi. Para karşılığı TOKİ tarafından yapılan evler geç teslim edildiği gibi, hak sahiplerine borç senedi imzalatıldı. 117 depremzededen 90’ına konut yapıldı. 27 depremzede ise mağdur edildi. Ocak ayında proje alanlarına yapılan evlerin anahtarları teslim edildi ancak konut sahipleri evlerine giremedi. Dairelerdeki eksikliklerin yapılması için ustalar tekrar çağrıldı.

"KİRAYI İADE EDİN’

Depremzedelere 16 aydır 1150 TL kira yardımı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, para yatırdığı 90 hak sahibine ödenen paralarının iadesini istedi. Depremzedelere yazı gönderen ve iki gün içerisinde ödemeleri istenen yazıda, “Ocak ayında konutlar teslim edilmiştir. Şubat ayı kira yardımı devam etmiştir. İki gün içinde iade ediniz. Aksi halde yasal işlem yapılacaktır” denildi.

İCRA KÂĞIDI YOLDA

Tebligatlar için depremzedeler “Bize sadece anahtar verdiler. Elektrik ve su bağlı değil, asansör çalışmıyor. Üstelik evin birçok masrafı var. Anahtar verince ev teslim olmuyor. Evimize daha su, elektrik faturası gelmeden icra kâğıdı gelecek. Devlet depremzedenin 1150 lirasına göz dikti. Tebligatları oturamadığımız, boş olan evlerimize göndersinler” diyerek tepki gösterdi.