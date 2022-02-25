Bakanlık, İzmir’deki depremzedelere ödeme yazısı gönderecek
İktidar, İzmir depreminde evleri yıkılan depremzedelere para karşılığı ev yaptı. Bakanlık, 90 konut sahibinden 1150 TL’lik kira yardımını geri istedi. “İki gün içinde iade etmezseniz yasal yolla tahsil edilecek” dedi.
117 kişinin öldüğü İzmir depreminin üzerinden 16 ay geçti. Deprem sonrası yaşanan mağduriyetler ise hâlâ bitmedi. Para karşılığı TOKİ tarafından yapılan evler geç teslim edildiği gibi, hak sahiplerine borç senedi imzalatıldı. 117 depremzededen 90’ına konut yapıldı. 27 depremzede ise mağdur edildi. Ocak ayında proje alanlarına yapılan evlerin anahtarları teslim edildi ancak konut sahipleri evlerine giremedi. Dairelerdeki eksikliklerin yapılması için ustalar tekrar çağrıldı.
"KİRAYI İADE EDİN’
Depremzedelere 16 aydır 1150 TL kira yardımı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, para yatırdığı 90 hak sahibine ödenen paralarının iadesini istedi. Depremzedelere yazı gönderen ve iki gün içerisinde ödemeleri istenen yazıda, “Ocak ayında konutlar teslim edilmiştir. Şubat ayı kira yardımı devam etmiştir. İki gün içinde iade ediniz. Aksi halde yasal işlem yapılacaktır” denildi.
İCRA KÂĞIDI YOLDA
Tebligatlar için depremzedeler “Bize sadece anahtar verdiler. Elektrik ve su bağlı değil, asansör çalışmıyor. Üstelik evin birçok masrafı var. Anahtar verince ev teslim olmuyor. Evimize daha su, elektrik faturası gelmeden icra kâğıdı gelecek. Devlet depremzedenin 1150 lirasına göz dikti. Tebligatları oturamadığımız, boş olan evlerimize göndersinler” diyerek tepki gösterdi.
İlgili Haberler
- İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için 22,5 yıl hapis istemi
- İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
- Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- MYK olağanüstü toplandı
- Ankara alarm durumunda
- Zelenskiy açıklamalarda bulundu: Yalnız bırakıldık
- Bakanlık, kira yardımını geri istedi
- Küresel kırılma
- Ne olacak şimdi?
- Ukrayna olayları SSCB’nin başlangıcı mı? - Vusal HASANZADEH
- ABD, niyetini artık gizlemiyor - Daver DARENDE
- Cemevleri ibadethanedir! - Hamdi Yaver AKTAN
- Herkes Ukrayna’ya bakarken iki toplantı