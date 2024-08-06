Bakanlık Koza'ya 'böyle olmaz' dedi, ÇED dosyası hazırlanacak

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın Türkiye’nin birçok noktasında çalışma yürütmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yapmak istediği projelerin hiçbiri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedilmeyen şirket, Nevşehir’deki projesinde sürece takıldı.

RAPOR SUNACAK

ÇED raporu hazırlamamak için 25 hektar altında kalan ve PTD ile bakanlığa başvuran şirkete bakanlık, “ÇED hazırlaman gerekiyor” dedi. Bu kararın ardından Koza, Ürgüp’teki altını kapsayan kompleks madeni hayata geçirmek isterse kapsamlı bir rapor hazırlamak zorunda. Şirket, raporu bakanlığa sunmasının ardından süreç başlatılacak ve halkın katılımı toplantısı ve inceleme değerlendirme komisyonu gibi işlemler uygulanacak.

BİR ADIM DAHA GELDİ

Bakanlık Nevşehir’deki proje için kararını açıklarken Koza Altın yenileri için girişimde bulunuyor. Şirket, Balıkesir Burhaniye’deki Avunduk Mahallesi’nde yeraltı altın madeni işletmek için kolları sıvadı. Şirket 8 milyon 476 bin TL harcayacağı proje için orman alanını seçti. Koza Altın, Ocak 2023’ten bu yana 24 proje için “ÇED gerekli değildir” kararı aldı. Bu sürede 37 proje için de başvuru yaptı.

