Adana Altın Koza Film Festivali 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:01

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:01

23-29 Eylül tarihleri arasında 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri'ni alacak isimler belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile festival yürütme kurulunun kararıyla bu yıl 'Onur Ödülleri'ne layık görülen isimler, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde sinemamızın unutulmaz güçlü kadın karakterlerine incelikle hayat vermiş olan oyuncu Demet Akbağ ve klasikleşmiş birçok filmdeki tutkulu ve cesur oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınmış olan Uğur Polat oldu.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri', 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine sunulacak.