Bakanlık 'Kütahya'ya uçun' talimatı vermişti: Karara AKP’liler de karşı çıktı

29 Mart 2022 Salı, 09:09

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını, uçuş garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat vermesi, sadece yurtdışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılmasına neden oldu.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren tüm seferlerin Zafer Havalimanı üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi. AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, havalimanının kapatılmaması yönünde açıklamalarda bulundu.

“BİNALİ YILDIRIM’A İLETMİŞTİK”

AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, parti binasında düzenledikleri basın toplantısında, sadece Eskişehir, Brüksel ve Düseldorf arasında gurbetçi vatandaşlara hizmet eden Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nı işlevsiz hale getirerek uçuşların Zafer Havalimanı’ndan yapılacak olmasını değerlendirdi.

Hasan Polatkan Havalimanı’nın uçuşlara devam etmesi için çalıştıklarını ifade eden milletvekili Nabi Avcı, 1 Mart tarihinde Eskişehir’e gelen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a da konuyu ilettiklerini söyledi.

Avcı, şu ifadeleri kullandı;

"Bana bu konunun net olarak intikali 25 Şubat tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler bizi aradı ve Hasan Polatkan Havaalanı'na yolcu inişleri Zafer Havaalanı'na yönlendirdiklerine dair duyum aldığını ifade etti.

Ben de kendisine, ‘Ben tamam bununla ilgili konuşuruz. Özellikle 1 Mart'ta Binali Bey Eskişehir'e gelecek. Havaalanlarını en iyi bilen kişi. Aynı zamanda da eski başbakan. Binali Bey geldiğinde ayrıntılı şekilde konuşalım. Çekinceleri ayrıntılı şekilde anlatalım' dedim. Ve 1 Mart'ta Valilikte Vali Bey'in toplantısında enine boyuna anlattık."

“HESABIN İYİ YAPILMASI LAZIM”

Bugüne kadar Kütahya Zafer Havalimanı’nın da Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın da açık olduğunu ifade eden Avcı şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar vatandaşlar tercihlerini Hasan Polatkan'dan yana kullandılar. Niye? Çünkü Eskişehir'de Emirdağlı nüfusu var. Avrupa'dan gelenler Eskişehir'e geliyor önce. Eskişehir'e geliyorlar, Eskişehir havaalanına değil.

Zafer Havaalanı'yla çeşitli ulaşım sorunları yaşanıyor onlar açısından. Dolayısıyla böyle bir girişim şu sonucu verir: Eğer siz birtakım yapay önlemlerle, girişimlerle Hasan Polatkan'ın yolcusunu Zafer'e aktarabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

O yolcu Sabiha Gökçen'e gider. Daha önceki tecrübeler de bunu gösteriyor. Oradan Eskişehir'e ulaşmak daha kolaydır. Zafer Havaalanı'nı biraz daha canlandıracağız derken 2 tane atıl havaalanımız olma tehlikesi var. Bu hesabın iyi yapılması lazım."

“SEÇİM GELİYOR”

Havalimanı sorunu ile ilgili 6 bakan ile görüşme yapıldığını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtelif zamanlarda bu konular muhataplarına iletildi. Bunu sadece Eskişehir'in sorunu olarak değil, şunu söylemek istedim: Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Ben Eskişehir'de göğsümü gere gere tanıtımını yapamayacağım.

Çanakkale Köprümüzü anlatamayacağım. Çok güzel ama vatandaş bana soracak; ‘bizim Kırka Yolu ne olacak, Alpu Yolu ne olacak’ diyecek. Lütfen, bakın seçim de geliyor, bizim bu sizin için çok bir şey gerektirmeyen projelerimizi öncelikli olarak hızlandıralım.

Ulaştırma Bakanımız da tekrar bunları not aldı. Ben daha sonra o gün toplantıdan sonra Binali Bey'e dedim ki, Zafer Havalimanı meselesini, Hasan Polatkan Havalimanı meselesini bir daha anlatayım size. Çünkü iş ciddiye binmeye başladı. Orada baş başa bir görüşme yaptık.

Ekonomik olarak da siyasi olarak da sonucu olacağını bir kere daha hatırlattım. 22 Mart'ta da Hasan Polatkan Havaalanı'na inilmeyecek diye yazı yazıldığını öğrendim. Bir an önce Bakan'ı aradım. Bu iş sıkıntıya girecek dedim."

“ULAŞTIRMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Basın toplantısında milletvekili Avcı’ya, CHP’li milletvekillerinin birlikte hareket etme istekleri hatırlatılmasına rağmen Avcı şunları söyledi:

"Yarın Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşeceğiz. Eskişehir milletvekilleri olarak Ulaştırma Bakanımızla bir toplantıda bütün ayrıntılarıyla konuşacağız ve bir çözüm üreteceğiz. ‘Havaalanı kapatıldı’ şeyine girmeden rasyonel argümanımızla gerekirse Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir zemine oturtacağız.

Şimdi diyeceksiniz ki, neden şimdi haberimiz oluyor. Bazı şeyleri koridor diplomasisiyle, sessizce çözmek daha makuldür. Ama iş bu kadar aleniyete dökülünce sizinle paylaşmak istedik. Bu gündemde bu kadar köpürtülmeseydi biz bunu sessizce daha kolay hallederdik diye düşünüyorum.

Hasan Polatkan Havalimanı’ndan uçuşların tekrardan olacağına dair umudum var. Eskişehir’in 7 milletvekili ile bakanla görüşmek zorunda değiliz. Ben tek başıma da gidip anlatabilirim. Emine Nur Günay da tek başına gidip, anlatabilir. AKP’nin Eskişehir 3 milletvekili ve katılırsa MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın katılımı ile görüşeceğiz.

Ben Ulaştırma Bakanından randevu alırken arkadaşlarım adına aldım, başkası adına alamam. CHP Eskişehir milletvekillerimiz birlikte hareket etmek için beni aradı. Ben de kendilerine şimdilik böyle görüşeceğimizi söyledim.

Daha sonrasında birlikte yapmamız gereken şeyler olursa birlikte yapacağımızı ilettim. Buranın yolcusunu başka bir havalimanına yönlendirilmesinin doğru olmadığını ekonomik olarak da siyasi olarak da doğru olmadığını söylüyoruz."