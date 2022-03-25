CHP’li Çakırözer vurgunu açıkladı: Bakanlıktan 'Kütahya'ya uçun' talimatı

25 Mart 2022 Cuma, 17:23

AKP iktidarı, 'yap-işlet-devret' modeli ile 50 milyon Euro yatırımla yapılan ve zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı için harekete geçti.

Cumhuriyet’ten Gülben Dikmen'e konuşan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kütahya Zafer Havalimanı'nın zararının karşılanması için kapatılması söz konusu olan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çakırözer, hava yolu şirketlerine Bakanlık tarafından sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunun altını çizdi.

2012 yılında tamamlanıp hizmete giren Kütahya Zafer Havalimanı’nda gelmeyen yolcular için devlet, işletmeci şirkete 2012-2021 arasında 52 milyon 829 bin Euro garanti ödemesi yaptı ve bunun yanı sıra yolcu garantisi de verdi.

2021 yılında iç ve dış hatlar için 1.3 milyon kişilik yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'na gelen yolcu sayısı 11 bin 132’de kaldı.

Eksik kalan yolcu için toplam 6 milyon 938 bin 738 Euro ödeme yapıldı. Zafer Havalimanı'nın uçuş trafiğini artırmak adına Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne ait olan Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılması gündeme geldi.

MİLYAR LİRALIK ZARAR

Bu durumun Eskişehir ekonomisini ciddi anlamda etkileyeceğini dile getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Nereden baksanız Eskişehir ekonomisi için yılda 'yüz milyonlar değil birkaç milyar liralık' zarar söz konusu" dedi. Çakırözer, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na gelen yolcu sayısının, Kütahya Zafer Havalimanı’ndan çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’nın 2007 yılından beri yolcu trafiğine açık olduğunu ve AKP iktidarının başka şehirlerden Eskişehir'e tarifeli sefer başlatmadığını vurgulayan CHP'li Çakırözer, "Bu süreçte Eskişehir'e yaklaşık 1 milyon yolcu geldi. Ağırlıklı olarak, Eskişehir'de evleri olan Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz buraya geliyorlar. Yapılan seyahatler yılda 100 bini geçmiş durumda. Bunlar tamamen yurttaşların kendi imkanlarıyla yaptığı 'charter uçuşlar'. Aslında tarifeli uçuşlar başlasa çok daha yoğun uçuşların olabileceği potansiyeli olan bir havalimanı. Zaten şu anda bahsedilen Zafer Havalimanı'ndan kat be kat fazla yolcu geliyor ki oraya tarifeli uçuşlar olmasına rağmen insanlar uçmuyor" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK KÜTAHYA'YA UÇUN TALİMATI VERDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan hava yolu şirketlerine sözlü ve yazılı uyarıların olduğundan bahseden Çakırözer, "Duyduk ki bu iktidarın Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu şirketlerine 'Artık Eskişehir Havalimanı'na uçmayacaksınız, siz artık Kütahya'ya uçacaksınız' diye hem bir yazı göndermiş hem de sözlü olarak uyarmış. Şirketlerin yöneticilerini de çağırarak bu baskıyı arttırmış. Ve sonunda anladığımız kadarıyla nisan ayı itibarıyla uçuşlar Eskişehir yerine Kütahya'ya yapılacak. Özellikle gurbetçilerin olduğu ülkelerden yapılan uçuşlar Kütahya'ya yapılacak" dedi.

Çakırözer sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela Belçika'da çok sayıda Emirdağlı vatandaşımız var. Emirdağ Afyon'un bir ilçesidir ama Eskişehir'de çok sayıda Emirdağlı vardır. Ağırlıklı olarak yatırımları Eskişehir'dedir. Bu vatandaşların uçuş trafiklerini Kütahya'ya kaydırmaya çalışıyorlar. Bunun amacı çok bariz. Kütahya Havalimanı 'yap-işlet-devret' sistemi ile 50 milyon liraya yapıldı ve yolcu garantisi verildi. Fakat bu garanti yüzde 99 saptı ve doğal olarak devlet uçmayan yolcular için oradaki müteahhide para ödüyor. Devlet, önümüzdeki süreçte toplam 200 milyon lira ödeyecek bu şirkete. Bu resmen vatandaşın vergisinden yapılan bir soygun."

"SARAY YÖNETİMİ VE CİN FİKİRLİ DANIŞMANLARI..."

Çakırözer, konuşmanın devamında şunları kaydetti:

"Saray yönetimi ve onların cin fikirli danışmanları bu soygunun üzerini nasıl örtebiliriz diye düşündüler. 'Nasıl olsa Eskişehir Havalimanı yap-işlet-devret değil yolcular buraya gelmese de olur. Biz Eskişehire'e uçacak olan uçakları Kütahya'ya kaydırırsak yolcu trafiği yaratmış oluruz ve böylece eleştirilerden kurtulmuş oluruz. Yolsuzluğa, soyguna ve usulsüzlüğe de kılıf uydurmuş oluruz' diye düşündüler herhalde."

"HESAP HATASI BÖYLE OLMAZ"

Çakırözer, Kütahya Zafer Havalimanı için yapılan hesaplamaya ilişkin eleştirilerde bulunarak şu açıklamalarda bulundu:

"Buna hesap hatası mı diyeceğiz bilmiyorum. Hesap hatası bile böyle olmaz. Yüzde 99 sapan hesap hatası olur mu? Eskişehirliler buna karşı direniyor. Herkes bu durumdan son derece rahatsız. Biz Eskişehirliler bunu bir 'ihanet' olarak görüyoruz.

Havalimanının adının daha önce ‘Eskişehir Anadolu Havalimanı’ olduğunu belirten, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, birkaç yıl önceki Eskişehir ziyaretinde, 1960 darbesinden sonra idam edilen Hasan Polatkan'ın adının verildiğini belirten Çakırözer, “Bu Eskişehir'e ve Hasan Polatkan ismine yapılan büyük bir saygısızlık ve ihanettir, ancak bu durum AKP'nin umurunda bile değil. Onlar şu anda yaptıkları Zafer Havalimanı vurgununun kamuoyunda eleştirilmesini önlemek için kurnazlık peşindeler" dedi.



"İSTANBUL'DA RANT, BURADA VURGUN"

Kütahya Zafer Havalimanı için Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’nın kapatılmasını, İstanbul Havalimanı için Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasına benzetilmesi üzerine de konuşan Çakıröz sözlerini şöyle bitirdi:

"İstanbul Havalimanı'nda da bir rant vardı. Burada da bir vurgun var, rantı zaten paylaşmışlar. Bu söylendikçe iktidar rezil oluyor. Saray iktidarı bu vurgunu ve soygunu nasıl görünmez kılarım diye düşündüğünde başka havaalanının trafiğinin Kütahya'ya kaydırılmasını çözüm olarak düşündü. Atatürk Havalimanı'nın kapatılarak İstanbul Havalimanı'nın 5'li çete için yeni bir rant olarak yaratılmasından farksız bir durum bu"