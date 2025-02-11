Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü gıda firması ifşa oldu: 'Sucuk' yerine at, eşek ve katır eti yedirmişler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ve taklit ürünler listesini güncelledi. Yeni listede yer alan çarpıcı ayrıntı ise özellikle 2 ilde eşek ve at eti yediren firmaların öne çıkması oldu. İşte sucuk diye "eşek, at ve katır eti" satan ünlü firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.
Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.
LİSTE GÜNCELLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. ‘Kasap Geleneksel’ markalı sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.
İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:
- At
- Eşek
- Katır
Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.
Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.
LAHMACUN VE KÖFTEDE KANATLI ETİ
Dana sucukta tavuk kafası ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken; lahmacun ve köfte harcına kanatlı ise eti konuldu.
İşte ifşa edilen yeni markalar...
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