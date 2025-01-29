Bakanlıktan yeni ifşalar! Yeni liste paylaşıldı: Pidede sakatat tespit edildi, 4 kaşar ve 2 beyaz peynir markası ifşa edildi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:47

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:58

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine karşı yürüttüğü denetimlerin ardından yeni taklit-tağşiş listesini açıkladı.

Sağlığa zararlı ürün sayısı 189’a yükseldi. Taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı 963 oldu.

Bu ürünler arasında tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi birçok temel gıda ürünü yer alıyor.

Denetimler sonucunda, bazı pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

PEYNİR, KAŞAR VE PİDEDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıkladığı listede kaşar peynirde de hile yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı kaşar peynirlerin yağ oranının düşük olduğu ve standartlara uymadığı tespit edildi. Bazı tereyağlarının içine bitkisel yağ karıştırıldığı belirlendi. Zeytinyağında ise farklı yağ türleri kullanılarak tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen markalar ise şu şekilde:

"Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri."