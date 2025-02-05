Bakanlıktan yeni ifşalar... Ünlü markalar da listede: Hamburger yerine 'kalp' yedirmişler!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:45

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:46

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 4 Ocak tarihli listede bal, sucuk, lahmacun harcı, kıymalı pide, hamburger, et, peynir, zeytinyağı, baklava, yoğurt ve pul biber gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. İfşa edilen firmalar arasında ünlü markalarda bulunuyor.

HAMBURGERDE KALP

Bakanlığın açıkladığı listeye göre sucukta kanatlı eti ve baş eti, lahmacun, kıymalı pide, çiğ dana etine kanatlı eti karıştırıldığı görüldü. Hamburgerde ise kalp tespit edildi.

PEYNİRDE HİLE

Peynir, tereyağı ve yoğurtta yağ oranlarının düşük olduğu ve bitkisel yağ karıştırıldığı duyuruldu. Ayrıca yoğurtta nişasta katıldığı belirlendi.

BAKLAVAYA FISTIK YERİNE ÇEKİRDEK

Listede en çok hile yapılan ürünlerin başında gelen zeytinyağı da yer aldı. Zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken, baklavaya fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.

İşte ifşa edilen yeni markalar...