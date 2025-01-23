Tarım-Tağşiş listesine ünlü restoran zinciri de eklendi: Tavuk Dünyası, Mis Yoğurt, Arifoğlu...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş listesini güncellemeye devam ediyor. En son güncellenen taklit ve tağşiş listesine Türkiye'de birçok şubesi bulunan bir restoran zinciri, baharat markası ve bilinen bir yoğurt markasının da olduğu görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taklit-tağşiş listesine yeni bir güncelleme geldi.
Listeye birçok yeni ve bilindik marka da eklendi. Restoran zinciri Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates çıktı. Arifoğlu marka pul biberde hile olduğu ortaya çıktı. Mis marka yoğurtta da belirtilenden daha az protein olduğu tespit edildi.
Ünlü restoran zinciri Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates tespit edildi. Mis Marka süzme yoğurtta belirtilenden daha düşük oranda protein tespit edildi. Arifoğlu marka pul biberde de hile yapıldığı tespit edildi.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE EKLENEN MARKA VE ÜRÜNLER
22 Ocak 2025 itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesine eklenen yeni ürün ve markalar şu şekilde:
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