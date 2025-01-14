Aydın'da binlerce litre tağşişli zeytinyağı ele geçirildi!
Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen iki aracın sürücülerine, toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.
Aydın'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Efeler ilçesinde bir panelvan ve kamyoneti durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 288 bin 76 lira ceza kesti.
Etiketler: #aydın #ceza #zeytinyağı #Kamyonet
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