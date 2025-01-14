Aydın'da binlerce litre tağşişli zeytinyağı ele geçirildi!

Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen iki aracın sürücülerine, toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.

Aydın'da binlerce litre tağşişli zeytinyağı ele geçirildi!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:04

 Aydın'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Efeler ilçesinde bir panelvan ve kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 288 bin 76 lira ceza kesti.


Etiketler: #aydın #ceza #zeytinyağı #Kamyonet

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