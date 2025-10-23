Bakanlık markaları ifşa etti... 3 kentte skandal: Sucuklarda kanatlı eti çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında yürüttüğü gıda denetimlerinin yeni sonuçlarını açıkladı.

22 Ekim 2025 tarihli güncel listede özellikle sucuk, börek, tarhana ve lahmacun gibi ürünlerde yapılan ciddi hileler dikkat çekti.

SUCUKLARIYLA ÜNLÜ İLLERDE SKANDAL

Sucuklarıyla ünlü üç şehirde, dana eti yerine dil ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın analizlerine göre Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde faaliyet gösteren bazı firmalar, “dana sucuğu” etiketiyle sattıkları ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti, dil, baş ve taşlık gibi sakatat parçaları kullandı.

Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Afyonkarahisar Tütüncüoğlu, Afyonkarahisar Soylutürk, Afyon Güç Birliği ve Afyonkarahisar Kocatürk gibi markaların ürünlerinde bu hileli içerikler tespit edildi.

Bakanlık, söz konusu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesini “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden kamuoyuna duyurdu.

YALNIZCA SUCUKLA SINIRLI DEĞİL

Denetimler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Tarhana, börek, lahmacun, bal ve baharat gibi farklı gıda gruplarında da benzer hilelerin sürdüğü belirlendi.