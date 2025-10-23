Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 11:53:00
Haber Merkezi
Bakanlık markaları ifşa etti... 3 kentte skandal: Sucuklarda kanatlı eti çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan markaları bir kez daha ifşa etti. Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray’da üretilen bazı sucuklarda dana eti yerine dil, sakatat ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında yürüttüğü gıda denetimlerinin yeni sonuçlarını açıkladı.

22 Ekim 2025 tarihli güncel listede özellikle sucuk, börek, tarhana ve lahmacun gibi ürünlerde yapılan ciddi hileler dikkat çekti.

SUCUKLARIYLA ÜNLÜ İLLERDE SKANDAL

Sucuklarıyla ünlü üç şehirde, dana eti yerine dil ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın analizlerine göre Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde faaliyet gösteren bazı firmalar, “dana sucuğu” etiketiyle sattıkları ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı etidilbaş ve taşlık gibi sakatat parçaları kullandı.

Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Afyonkarahisar Tütüncüoğlu, Afyonkarahisar Soylutürk, Afyon Güç Birliği ve Afyonkarahisar Kocatürk gibi markaların ürünlerinde bu hileli içerikler tespit edildi.

Bakanlık, söz konusu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesiniguvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden kamuoyuna duyurdu.

YALNIZCA SUCUKLA SINIRLI DEĞİL

Denetimler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Tarhana, börek, lahmacun, bal ve baharat gibi farklı gıda gruplarında da benzer hilelerin sürdüğü belirlendi.

  • Tarhanada yasaklı gıda boyası,

  • Kıymalı kol böreği ve dana köftede sakatat eti,

  • Baharatlarda yabancı madde,

  • Balda taklit ürün,

  • Lahmacun harcında ise kanatlı eti tespit edildi.

İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #sucuk #tağşiş listesi