Bakanlık memnuniyet oranlarını açıkladı: Sendikadan tepki geldi

Sağlık Bakanlığı kamuoyu memnuniyet oranlarını açıkladı. Bakan Kemal Memişoğlu tarafından duyurulan araştırma sonuçlarına göre yurttaşların yüzde 70.1’inin, aile sağlık merkezlerinden (ASM), yüzde 70.8’inin şehir hastanelerinden ve yüzde 71.2’sinin kamu hastanelerinden memnun olduğu iddia edildi.

Ankete ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bakanlık bu oranları TÜİK’e yaptırıyor. TÜİK enflasyonu düşük hesaplamaya alışkın olduğundan, aile hekimliği memnuniyetini de düşük hesaplamış olmalı” dedi.

‘SADECE İSTATİSTİK Mİ?’

Buna karşın oranın yüksekliğine dikkat çeken Dr. Mehlepçi, “Şimdi sahadaki binlerce hekim, ebe ve hemşire aynı soruyu soruyor: Bu oranı yakalayan ve üzerine çıkan ASM’ler memnuniyet ödemesi alacak mı, yoksa açıklanan rakamlar yalnızca istatistik mi?” ifadelerini kullandı.

Madem TÜİK verilerine göre zam alıyoruz, o zaman aynı veriler memnuniyet ödemesi için de geçerli olmalı” diyen Dr. Mehlepçi, “Halka bu açıklamayı yapıyorsanız bütün aile hekimliği çalışanlarına kayıtsız şartsız bu ödemeyi yapmalısınız. Memnuniyet varsa ödeme nerede” sorusunu yöneltti. Mehlepçi ayrıca ASM çalışanlarına yönelik maaş ödeme sistemindeki muğlaklık ve mağduriyetin de altını çizerek “şeffaf, anlaşılır ve hakkaniyetli bir ödeme biçimi” çağrısında bulundu.