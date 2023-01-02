Bakanlık paylaştı: Düzce'nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Düzce’nin hava kirliliği durumu sabah saatlerinde hassas düzeye yükseldi. Halk kirli havadan etkilendiklerini söyledi.
Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
'HASSAS SEVİYE'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre sabah saatlerinde hava kirliliği hassas düzeye çıktı.
Temiz hava için 0 ile 50 arasında olması gereken PM10 endeksi 120 seviyelerine yükseldi.
Bölge halkı kirli havadan etkilendiklerini belirterek, kömür kokusu da aldıklarını söyledi.
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