Tahran'da hava kirliliği 'kırmızı alarm' seviyesinde
İran’ın başkenti Tahran’da "kırmızı alarm" seviyesine ulaşan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava kirliliği Tahran’ın kuzey bölgelerinde "hassas gruplar için sağlıksız" (turuncu), güney bölgelerinde ise "tüm gruplar için sağlıksız" (kırmızı) seviyede seyrediyor.
Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü.
Elektronik aletlerin satıldığı, döviz bürolarının bulunduğu ve genelde kalabalık olan Cumhuri Caddesi’nde de yoğunluğun belirgin olarak azalması dikkati çekti.
Araç trafiğinde ise beklenen azalma olmadı. Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısına ve Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satılmayacağını açıklamasına rağmen sürücüler caddeleri boş bırakmadı.
Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi de yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir silüete büründü.
EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ
Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı. Dün yapılan açıklama da okulların salı günü akşamına kadar tatil edildiği duyurulmuştu.
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