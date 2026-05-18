Bakanlık resmen açıkladı: Yurt dışında kazanılan ödüller için 'belge' şartı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerinde, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belgenin gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşların adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğü belirtildi.

Gümrük Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine işaret edilen açıklamada, yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi'nde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya için gümrük muafiyeti uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda yurt dışında yarışmalarda kazanılan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gönderilebildiği ifade edildi.

ÖDÜLÜN YARIŞMADA KAZANILDIĞINI GÖSTEREN BELGE VE EVRAKLAR GÜMRÜK İDARESİNE SUNULACAK

Belgelerin ibrazı, gümrük işlemleri ve teslim süreçlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: