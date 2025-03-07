Bakanlık resmen duyurdu: Site yönetimlerinde yeni dönem!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:56

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı “Kat Mülkiyeti Kanunu”ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi.

Düzenlemeye göre, site yönetimlerinde yalnızca bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek.

Site yönetimlerinin harcamaları da yine bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yılda en az bir kez denetlenecek. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Ayrıca, kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini yapacak, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek. Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak.

Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.