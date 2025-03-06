Bakanlıktan 'evlilik kredisi dolandırıcılığı' uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'evlilik kredisi' dolandırıcılarına karşı yurttaşları uyardı.

Bakanlıktan 'evlilik kredisi dolandırıcılığı' uyarısı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'evlilik kredisi' bahanesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı yurttaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde 'Evlilik Kredisi' ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir. Resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır" denildi.

Açıklamada; başvuruların sadece, 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr', 'https://turkiye.gov.tr' adreslerinden yapıldığı da vurgulandı.


Etiketler: #evlilik kredisi #dolandırıcılık #dolandırıcı

İlgili Haberler

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 30 tutuklama

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 30 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sanal dolandırıcılık' baskını: 2 şüpheli de yakalandı!

Şanlıurfa'da 'sanal dolandırıcılık' baskını: 2 şüpheli de yakalandı!
28 yıl hapisle aranıyordu: Dolandırıcı, İzmir'de yakalandı

28 yıl hapisle aranıyordu: Dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler