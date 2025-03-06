Bakanlıktan 'evlilik kredisi dolandırıcılığı' uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'evlilik kredisi' dolandırıcılarına karşı yurttaşları uyardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'evlilik kredisi' bahanesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı yurttaşları uyardı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde 'Evlilik Kredisi' ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir. Resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır" denildi.
Açıklamada; başvuruların sadece, 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr', 'https://turkiye.gov.tr' adreslerinden yapıldığı da vurgulandı.
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