Bakanlık markaları ifşa etmeye devam ediyor: Sucuktan 'kafa', baklavadan 'ay çekirdeği'...

Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:48

Güncelleme: 06.03.2025 - 19:48

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı analizler, ısıl işlem görmüş sucuklarda büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı.

Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Fıstıklı baklavada da hile yapıldığı belirlendi. Analizlerde, baklavaya fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.

Süt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Taze kaşar peynirlerinde, süte ek olarak bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlığın yeni ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri de zeytinyağı oldu. Tamamen doğal olması gereken zeytinyağlarına tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağlar karıştırıldığı tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler: