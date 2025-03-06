Bakanlık markaları ifşa etmeye devam ediyor: Sucuktan 'kafa', baklavadan 'ay çekirdeği'...
Tarım ve Orman Bakanlığı, içeriği değiştirilmiş gıda ürünlerini ifşa etti. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen taklit ve tağşiş listesine yeni marka ve üreticiler eklenirken, zeytinyağından sucuğa, peynirden baklavaya kadar birçok üründe usulsüzlük tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı analizler, ısıl işlem görmüş sucuklarda büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı.
Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Fıstıklı baklavada da hile yapıldığı belirlendi. Analizlerde, baklavaya fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.
Süt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Taze kaşar peynirlerinde, süte ek olarak bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.
Bakanlığın yeni ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri de zeytinyağı oldu. Tamamen doğal olması gereken zeytinyağlarına tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağlar karıştırıldığı tespit edildi.
İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler:
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #sucuk #baklava
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