Bakanlık satışını yasakladı: Her yerden toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bulunan ürünler marka ve model bilgileriyle kamuoyuna duyuruluyor.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

HER YERDEN TOPLATILACAK

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

İşte o ürün...