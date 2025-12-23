Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık satışını yasakladı: Her yerden toplatılıyor!

Bakanlık satışını yasakladı: Her yerden toplatılıyor!

23.12.2025 16:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakanlık satışını yasakladı: Her yerden toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi. İşte toplatılmasına karar verilen o ürün...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.  Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bulunan ürünler marka ve model bilgileriyle kamuoyuna duyuruluyor.

 

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

HER YERDEN TOPLATILACAK

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

İşte o ürün...

Image

İlgili Konular: #Ticaret Bakanlığı #kırtasiye