Bakanlık şehir hastanelerinin harcamalarını ‘ülke gerçeklerine uygun’ diye açıkladı: Harcama milyarları aşacak

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı performans programında milyarlarca lira ödemeye neden olan şehir hastaneleri için “Şehir hastanesi modeli ile ülkemizin sosyo-ekonomik gerekçelerine uygun, geliştirilebilir ve sürdürülebilir, nitelikli yatak planlamasına uygun projeler hizmete sunulmaktadır” tanımlamasını yaptı. Programda kamu özel iş birliği modeliyle yapılan hastaneler için sadece bu yıl bile 136 milyar 148 milyon 659 bin TL ödenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yine programda hastaneler için gelecek sene 148 milyar 763 milyon 357 bin TL, 2028’de ise 159 milyar 145 milyon 591 bin TL ödenmesinin tahmin edildiği aktarıldı. Buna göre; programda önümüzdeki üç yıl için hastanelere toplam 444 milyar 57 milyon 607 bin TL ödenecek. Yine programa göre; kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastanelerinin mal ve hizmet alımları için bu yıl 57 milyar 470 milyon 103 bin TL, sermaye giderleri için de 78 milyar 678 milyon 556 bin TL ödenecek. Hastanelerin mal ve hizmet alımı için gelecek sene 63 milyar TL’nin üzerinde, 2028’de ise 68 milyar TL’nin üzerinde harcama yapılması öngörülüyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BÜTÇESİ

Kamu özel iş birliği modeliyle yapılan hastaneler için yüz milyarları bulan harcamalar konuşulurken; aynı yıllık programda Türkiye’nin bugün çok konuştuğu bağımlılık sorunu için ayrılan bütçeler dikkat çekiyor. Programda çocuk ve ergenlere yönelik bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyon için 2026’da 1 milyar 638 milyon 180 bin TL bütçe ayrılacağı belirtiliyor. Aynı hizmetin erişkinlere ayrılan bütçesi ise 1 milyar 774 milyon 810 bin TL olarak görülüyor. Programda 2026’da sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik faaliyetler için de 19 milyon 239 bin TL kaynak ayrıldığı belirtiliyor. Sağlıklı beslenme; kalp, böbrek ve damar hastalıkları önleme ve diyabet programı gibi programları içeren sağlıklı hayat programı için de bu yıl 1 milyar 523 milyon 497 bin TL kaynak ayrıldığı kaydediliyor.