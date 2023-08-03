Bakanlık sit alanındaki Kaşık Adası'nı yapılaşmaya açacaktı: İBB itiraz etti, mahkeme 'dur' dedi!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:58

Güncelleme: 03.08.2023 - 18:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın İstanbul'da Burgazada'nın doğusunda bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki Kaşık Adası'nı yapılaşmaya açma girişimine yargıdan 'dur' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kaşık Adası'nın Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesine yönelik dava açıldı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi de, "kamu yararına aykırı olduğunu" belirterek, Bakanlığın yapılaşma planına ilişkin itirazı kabul etti.

Mahkemenin kararını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE DE İSKANA AÇILMADI"

Gökce, yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:

"İstanbullulara güzel bir haberim var.

Kaşık adası. Eski adı Pita. Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan küçük bir ada. Kuzeyden güneye uzunluğu sadece bir kaç yüz metre. Adada basit bir iskele ve iki küçük ev bulunuyor.

Bu güzel ada, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de iskana açılmadı.

09.12.2009 tarih ve 2201 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edildi.

Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanan ve 19.10.2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilen değişiklikle Kaşık adasının bir kısmı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilerek sit statüsü düşürüldü.

Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tescile itiraz etti.

İtirazımızın kabul edilmemesi üzerine dava süreci başladı.

"BETONLAŞMADAN VE YAPILAŞMADAN KORUNDU"

Şimdi güzel haber;

İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu Bakanlık işlemi ile

-Birinci derece doğal sit alanın yapılaşmaya açıldığını

-Bu durumun doğayı ve yaban hayatı koruma ilkelerine

-Şehircilik ve planlama ilkelerine

-Kamu yararına

Aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti.

Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu.

Kamuoyuna sevinçle duyururum."