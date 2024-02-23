Bakanlık soruşturma başlattı! 'Okulda düştü' denilen 8 yaşındaki Mira beyin kanaması geçirdi: '3 saat geçmiş ambulans çağırmamışlar...'
Ankara'da okulda düştüğü iddia edilen, beyin kanaması geçiren ve kafatasında 8 kırık olan Mira Şahin (8), yoğun bakımda tedaviye alındı. Şahin'in ailesi olaydan okulu sorumlu tutarken, Milli Eğitim Bakanlığı hem adli hem de idari soruşturma başlattı.
Skandal olay, Keçiören ilçesindeki Halit Fahri Ozansoy
İlkokulu'nda meydana geldi.
3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin, iddiaya göre, okulda 'düşerek' beyin kanaması geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etlik
Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mira'nın kafatasında 8 kırık tespit edildi.
Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım
ünitesinde tedaviye alınan Mira'nın hayati tehlikesinin devam ettiği
belirtildi. Mira Şahin'in ailesi ise kızlarının beyin kanaması geçirmesinden
okulu sorumlu tutup, şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
"3 SAAT GEÇMİŞ, AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR"
Mira Şahin'in anneannesi Miyase Karakaş (51), "Dün
okuldan aradılar, 'Çocuğunuz düştü, buraya gelin alın' dediler. Gittiğimizde
çocuğu öğretmenler masasının üzerine yatırmışlardı. Çocuk kusmuş, altına
kaçırmış, bilinci kayıp. Öğretmenler başında, 'Ambulansı çağıralım mı?'
diyorlar. Olayın üzerinden 3 saat geçmiş daha ambulans çağırmamışlar. Biz
çağırdık ambulansı. Ne olduğu belli değil. Çocuğumuzu darp mı ettiler, bir
yerden mi düştü; bize açıklama yapmadılar. Sonra aldık hemen hastaneye getirdik”
dedi.
“BU RESMEN BİR CİNAYET”
Karakaş şöyle devam etti:
“5 dakika daha geç kalsaydık; çocuk ölecekmiş, doktorların
dediği bu şekilde. Öğretmenlerin dediği, başını tahtaya vurmuş. Tahtaya
vurmakla olacak bir şey değil. Bu resmen bir cinayet. Kafasını duvara mı
vurdular, öğretmen mi darp mı etti; bilmiyoruz. İdarecilerle görüştük, onların
da bir bilgisi yok, hiçbir açıklama yapılmadı.”
Mira'nın sınıf arkadaşlarından pedagog eşliğinde ifade
alınacağını söyleyen Karakaş, "Başhekim, torunumun 3 ay yoğun bakımda
kalacağını söylüyor. Her şekilde hakkımızı savunacağız. Bu işin peşini
bırakmayacağız" diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem adli hem
de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası
görüntülerini incelemeye aldı. Mira Şahin'in sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili
ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi.
Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis
tarafından soruşturulduğunu belirterek, ailenin iddialarıyla ilgili herhangi
bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
?Ankara Valiliği, okulda düştüğü öne sürülen ve beyin
kanaması geçiren Mira Şahin ile ilgili açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken, "Keçiören ilçesi Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin 22 Şubat Perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak birlikte sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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