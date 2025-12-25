Bakanlık sözleşmeyi feshetti... CHP'li Zeybek’ten Antakya Ulu Camii tepkisi: 'Bu yanlıştan derhal dönülmeli'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte Antakya Ulu Cami'yle ilgili CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimizde muhtelif tarihi yapılarımızda farklı özelliklerde hasarlar meydana geldi. Bunlardan bir tanesi de Antakya merkezde bulunan Ulu Camii. Ulu Camii depremle birlikte nerdeyse taş üstünde taş kalmayacak biçimiyle yıkıldı ve sonrasında da Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle de Antakya'daki Ulu Cami'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması 2023 yılında imza altına alındı. Yani önceki Ak Partili belediye tarafından.

Ancak bu süreyle ilgili özellikle şu kısmının üzerinde durmamız gerekiyor CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in 7 Ekim 2024 tarihinde Hatay'a yapmış olduğu ziyarette bu caminin restorasyon ve rekonstitüsyon imalatlarının başlaması için projelerin onaylanması gerektiğini açıkladı. O güne kadar projelerin onaylanmaması sebebiyle sürecin başlamadığını ifade etti ve 9 Ekim 2024 tarihinde de projeler onaylandı, sonrasında da seçilmiş olan Sayın Mustafa Bozbey Başkanlığındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından da kurumlardaki devamlılık ilkesiyle de caminin rekonstitüsyon inşaatına başlandı. Yani 20 ay boyunca projeyi onaylamayan Vakıflar Genel Müdürlüğü koruma kurulları şimdi gerekçelerle 12 ay sonra cami inşaatının yeteri kadar ilerlemediği gerekçesiyle bu sözleşmeyi tek taraflı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşmanın, sözleşmenin 13'üncü maddesine dayalı olarak tek taraflı olarak feshetme kararını açıklamıştır.

"BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÖDEMİŞ OLDUĞU RAKAM 86 MİLYON 317 BİN TL"

Peki bu sürece gelinceye kadar ilgili idareyle Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yazışma olmuş mudur dediğimizde de yalnızca bu yılın aralık ayının başında inşa faaliyetlerinin istenilen seviyede olmadığını içeren bir yazı. 2 Aralık tarihinde de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir. Ne kadarlık bir işten bahsediyoruz? 12 Aralık 2023 tarihinde yıkım rölelesi koruma kurulunca onaylanıyor. 14 Mart 2024 tarihinde kalıntı rölelesi onaylanıyor. 28 Haziran 2024 tarihinde restriksiyon projesi koruma kurulu tarafından onaylanıyor. 9 Ekim 2024 tarihinde yani Sayın Özgür Özel'in Hatay ziyaretinden iki gün sonra rekonstrüksiyon ve güçlendirme projesi koruma kolu tarafından onaylanıyor, minare projesinin koruma kurulu tarafından onay tarihi 22.10.2025. 2 Aralık tarihinde cami inşaatının bitmemesini gerekçe gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün minare inşaatına, minarenin projesini koruma kurulunda onay tarihinde 22 Ekim 2025. Yani yazının çıkmasından 42 gün önce. Peki bu dönem içinde ihaleyi Sayın Bozbey mi yaptı? Hayır Bozbey yapmadı. Önceki yönetim döneminde yapıldı. Müteahhiti Bursa Büyükşehir Belediyesi mi seçti? Hayır. Rakamları o mu belirledi? Hayır. Peki 97 milyon TL'lik keşif bedelli ihaleyle ilgili bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ödemiş olduğu rakam 86 milyon 317 bin TL.





"BAKANLIK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YAZDIĞI YAZIDA BU SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİNİ AÇIKLIYOR"

Peki bu 86 milyonluk işin ne kadarı fiyat farkından geliyor ne kadarı işin kendisinden geliyor diye baktığımızda da 54 milyonun üzerindeki bir rakamı doğrudan doğruya keşiften geldiğini üstteki geri kalan rakamların da fiyat farklarından geldiğini görüyoruz. Yani ödenmiş olan rakamlara baktığımız zaman bizdeki keşif incelemesine de baktığımız zaman inşaatın yüzde 60'ının tamamlandığını görüyoruz. Peki ne zaman bitecekti bu binanın rekonstrüksiyon ve restorasyon inşaatı? 2026 yılının haziran ayında. Zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yaptığı açıklamada da cami inşaatının bitmesiyle birlikte bir cuma günü açılışının yapılmasını ve haziran ayındaki bittiği tarihteki cuma namazını da halkla, Antakya'daki Ulu Cami'de kılınmasıyla ilgili de kamuoyuna açıklama yapmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada Bakanlık 19-23 Aralık tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı yazıda bugüne kadarki çalışmalar alandaki fiziki gerçekleşme oranını göz önüne alındığında bu cami inşaatının yapılamayacağını ya da zamanında teslim edilemeyeceği gerekçesiyle tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshettiğini açıklıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı cumartesi günü Hatay'a gidecek, bitmiş olan konutların kura çekimiyle sahiplerine teslimleri yapılırken tam da bu teslim öncesinde, iki gün önce böyle bir yazının tarafımıza iletiyor olması Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyor olmasını anlamak mümkün değildir. Zaten ihale rakamı 96 milyon. Bugüne kadar ödenen rakam bunun neredeyse yüzde 95'i oranında yüzde 20 oranında bir fiyat farkıyla geriye kalan eskalizasyon tamamlanacak. Sonrasında yapılmayan işlerle ilgili ilavi bir maliyet çıkacak. Burada şunu gözaltına almamak gerekiyor. İnşaat maliyetleri gerek yeni inşaat maliyetleri, gerek güçlendirme, röleve ve restorasyon, rekonstrüksiyon imalatlarındaki fiyat artışları TÜİK'in açıkladığı rakamlarla herhangi bir ilişkisi yok. Buralarda fiyat artışlarının yüzde 70-80-90-100'ler seviyesinde arttığını ve ihaledeki rakamın üzerine çıkacağını da çok açık biçiminde söylememiz gerekiyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerimiz üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmenin huzuru içindedirler. İhaleyi kendileri yapmamıştır. Müteahhiti kendisi seçmemiştir. Projeleri kendisi hazırlamamıştır. Koruma kurullarından onayı da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmiştir. Yani 20 ay içinde projeleri kuruldan geçirip Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat başlaması için gerekli hazırlıkları yapmayanlar 12 ay içinde bu tarihi yüzyıllarca geçmişi bulunan bu tarihi Ulu Camii'nin bitirilmesi konusunda bir ön almaya çalışmaktadırlar. Bu konuda hassasiyetimizin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Buradan bütün yetkililere çağrı yapıyorum: Bir yanlış yapılmaktadır. Bu yanlıştan hızlı bir biçimine dönülmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinden önceki belediye başkanı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'yle yapılan anlaşmaya sadık kalarak şimdi kurumların devamlılığını da gerekçe göstererek tamamlanması konusunda bu yapılan yanlıştan bir an önce Bakanlığın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dönmesini talep ediyoruz."

BOZBEY: "ANTAKYA ULU CAMİSİ'Nİ YAPMA KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERDİK"

Bozbey ise şöyle konuştu:

"Gerçekten çok üzücü bir ortamdayız. Bunu da kabul etmekte güçlük çekiyoruz. Doğru bulmuyoruz Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu yazısını ve iptal yazısını özellikle. Çünkü biz Büyükşehir Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri Bursa Ulu Cami'nin kardeş ismini taşıyan Antakya - Hatay Ulu Cami'yi yapma konusunda hassasiyet gösterdik. Ve bu hassasiyetimizi en üst düzeyde sürdürerek bugünlere geldik. Ve yaklaşık yüzde 60 civarında bir tamamlanma süreci var ki bu tip yapılarda tabanın yapılması hayli zaman alıyor. Üzerine yapılması daha kolay. Tam kolay kısma geldik şimdi Sayın Genel Başkan'ımızın 7 Ekim'de Hatay'da söylediği ki orada ilk cumayı kısmetse beraber Hatay Ulu Camii'nde kılacağız dediğimiz sürecin iki gün sonrasında projelerin bilim kurulu tarafından onaylanması çok manidar. Ardından hızlı biçimde sürece devam ettik ve hassasiyetle süreci takip ederek üstelik de müteahhite her hak edişinin tamamını da ödeyerek bir an önce tamamlanması konusundaki hassasiyetimizi ortaya koyuyor. Buna rağmen maalesef Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün zaman zaman bazı siyasilerin de orada bazı söylemleri doğrultusunda hareket ederek bu sürece geldiğini görüyoruz.

"TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bu anlamda biz tekrar değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönemde sözleşmesi yapılmasına rağmen önemsemiyoruz. Bu tarihi yapıyı Bursa Ulu Camii'nin kardeş adını taşıyan Hatay Ulu Cami'yi bitirmekle ilgili sorumluluğu üstlenmeye devam etmesini ve bunu da zamanında haziranda teslim edeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz ve bunu yapmak da istiyoruz. Çünkü bizler ibadet alanlarımıza sahip çıkan, ibadet alanlarımızı koruyan, üstelik de bu alanlarda Türkiye'de örnek hizmetleri yürüten bir anlayışa sahip olarak söylüyorum bunu. Bir an önce bu atamalı karardan dönülmesini ve şu anda var olan ekiplerimizin hiç sahadan çekinmeden yine aynı hızla devam ederek haziran ayında bunun bitirilmesi konusunda bizim büyükşehir belediyesi olarak bir destek değil sadece bize bu konuda hata dönülmesinin yazısının yazılmasını talep ediyoruz. Çünkü ilave olarak da buna kaynak ayırmış durumdayız. Yaklaşık maliyetinin daha fazlasının iki üç katından daha fazlasının da burada harcanacağını bilerek buna göre de bütçemize pay ayırmış durumdayız. Ve bu bütçeyi de. kullanma konusunda yetkililerin bu göndermiş olduğu bu yazıdan tekrar vazgeçmesini ve bizim buraya devam etmemizin sağlanmasını istiyoruz."