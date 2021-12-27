Bakanlık ücretsiz olacak demişti, ilk uygulama yapıldı
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlenmeden önce çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik ücretsiz SMA taraması yapılacağını duyurmuştu. Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'daki çiftler, SMA taraması yaptırdılar.
İstanbul'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılmaya başlandı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.
TARAMA YAPILDI
Bağcılar 30. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.
Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.
SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması
- The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi