Bakanlık ücretsiz olacak demişti, ilk uygulama yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlenmeden önce çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik ücretsiz SMA taraması yapılacağını duyurmuştu. Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'daki çiftler, SMA taraması yaptırdılar.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 20:08
Bakanlık ücretsiz olacak demişti, ilk uygulama yapıldı
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İstanbul'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılmaya başlandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.

TARAMA YAPILDI

Bağcılar 30. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.

Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.

SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.


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