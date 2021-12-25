Osman Korkmazel, Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 21:30

Ünlü spor yazarı Osman Korkmazel, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"İkisini de uzun yılardır tanır ve birlikteliğimizi ne olursa olsun bozmayız. Abdullah Avcı’ya da, Emre Belözoğlu’na da başarılar diledim 3 gün öncesinden. Bu akşam hoca olarak karşı karşıya gelecekler Medical Park Stadı’nda. Trabzonspor’u haftalardır zirvede ve de lider tutan Avcı 3 puanın ötesinde, kaliteli oyunu sürdürme peşinde. Emre Belezoğlu da 10 haftalık istikrarlı gidişi devamlı kılıp, zirveye bir adım daha yaklaşma eğiliminde.

Hiç kuşku yok ki Nwakaeme’den sonra, banko stoperler Edgar Ie ve V.Hugo’nun olmaması Trabzonspor için büyük eksiklik. Buna karşın Emre Belözoğlu, Gulbrandsen-Aleksic’i hücuma destekçi olarak sahaya sürdü.

O ne uğultu öyle, inletiyorlardı sahayı! Trabzonspor durur mu? Temposu yüksek, hızlı akım, çabuk pas uygulamalı oyunu hemen devreye soktular. M. Başakşehir onlara kısık kısık cevap veriyordu. İlk tehlike 19’ncu dk. da Dorukhan’ın direkte patlayan şutuyla geldi. Oyuna denge gelir gibi oldu ama bu kez de 31’nci dk. da M.Hamsik’ın usta işi şık pasında, Cornelius’un vuruşu üst direkte patladı yine. M.Başakşehir’in de dk.35’de E. Vısca’nın serbest vuruşunda Uğurcan’ın kurtarışını unutmamak gerekir. Skor değişmese de ilk yarı Trabzonspor ağırlıklı bir oyunla kapandı...

Hoca talebe hamlesi gelir mi? Zannetmem çünkü oyunu zayıf bir futbolcu yoktu ilk 46’da. Aynen öyle oldu değişime gitmedi hocalar.

M.Başakşehir 2 kez yokladı Uğurcan’ı ama tecrübe konuştu. Tribünlerin desteği azaldı. M.Başakşehir daha etkin. Neyse ki 61’nci dk. geldi; taraftarlar kendine gelip desteğini artırdı. Ancak iki takım da nedense oyunu rölantiye aldı. Tempo düştü, oyunun kalitesi de; hocalar da hamlelerini yapmıyor. Nihayet 73’üncü dk. da Emre hoca, Deniz Türüç-Chadşi ikilisini saha içine soktu.

3 dk. geçmedi ki Abdullah Avcı Siopis - Koita’yla güç tazeledi. Gol gelir mi? Avcı’dan bir hamle daha, Yusuf’a sarıldı. 92’de Koita atsa her şey değişecek. Skoru değiştiren olmadı.

Hocalar birbirini tebrik etti. Ama üzülen o muhteşem taraftardı, üzüntü içinde evlerinin yolunu tuttular.

Sakın ha fazla üzülmesinler, Trabzonspor şampiyon olur şampiyon... "