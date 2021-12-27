İçişleri Bakanlığı, CHP’lilere ‘bunları asmak şart’ diyen AKP’li Çokan'ı akladı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:06

AKP’li Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, Facebook hesabındaki paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) “lanet bir parti” olarak nitelendirip, CHP’liler için “bunları asmak şart” ifadesini kullanmıştı. Çokan’ın CHP’ye yönelik hakaretleri ve CHP’lilere idam tehdidinde bulunması, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Çokan’ın skandal sözlerini kamuoyuna duyuran CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, daha sonra İçişleri Bakanlığı’na dilekçeyle başvurarak, “Uyması gereken Tarafsızlık Ve Devlete Bağlılık, Sadakat İlkesine Aykırı Davranış” gerekçesiyle Çokan hakkında disiplin soruşturması talebinde bulunmuştu.

DİSİPLİNSİZLİK YAPMAMIŞ!

Tanal’ın İçişleri Bakanlığı’na sunduğu şikayet dilekçesine aylar sonra yanıt geldi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan Navi Çokan hakkındaki idari soruşturmanın sonucu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü adına Şanlıurfa Valiliği İdari ve Denetim Müdürlüğü tarafından CHP’li Tanal’a yazılı olarak bildirildi.

Buna göre, AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı Çokan hakkında “disiplin yönünden herhangi bir ceza tayinine gerek olmadığına” karar verildi. Çokan’a yönelik disiplin soruşturmasına ait işlem dosyası da işlemden kaldırıldı.

"KLAVYENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI” SAVUNMASI

Bakanlık, Navi Çokan hakkında Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Amirleri başlıklı 5. maddesinin F fıkrası kapsamında disiplin yetkisine haiz olduğu gerekçesiyle Akçakale Belediye Başkanlığı’nca gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi. Yürüttükleri soruşturmanın neticesini Şanlıurfa Valiliği’ne bildiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Facebook’ta numaralandırdığı iki ayrı paylaşımda CHP’ye hakaretler yağdıran ve CHP’lileri idamını isteyen Çokan’ın, “klavyenin azizliğine uğradığını” iddia etti.

Başkan Yalçınkaya, Çokan’ın yanlış anlaşıldığını savunarak, “yanlış anlaşılmanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinde disiplin suçu sayılan fiiller arasında sayılmadığını, bu konunun karşılığı olarak herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını” belirtti.

Çokan’ın geçmiş çalışma ve sicillerinin olumlu olduğunu savunan Yalçınkaya, mahkemenin Çokan için beraat kararı verdiğini belirterek, “657 sayılı Devlet Memurları ve 4482 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’un ilgili maddelerine göre ceza tayinine gerek olmadığından dosyanın işlemden kaldırıldığını” aktardı.

İşte Çokan'ın o paylaşımı:







