Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti: Herkese 'zehir' yedirmişler!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 11:17

Güncelleme: 16.03.2025 - 11:17

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketicilerde şaşkınlık yarattı.

Bakanlık, piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarına uymadığını duyurdu.

ÜNLÜ BAL MARKASINDA HİLE

Bakanlık tarafından 11 Mart tarihinde açıklanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik belirlendi.

Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin yer aldığı ve bunun tüketici sağlığı için risk oluşturduğu ifade edildi.

SAHTE BAL ANLAŞILABİLİR Mİ?

Uzmanlar, sahte balı ayırt etmenin birkaç pratik yolu olduğunu vurguluyor: