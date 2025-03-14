Marketlerde satılan ünlü ekmek markasına dev ceza!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:24

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:30

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı gıda ürünlerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Son incelemelerde, 'light' etiketiyle piyasaya sürülen ünlü ekmek markasının aslında belirtilen kaloriden çok daha yüksek değerlere sahip olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, söz konusu markaya hem para cezası hem de ürün reklamlarını durdurma kararı aldı.

'LİGHT' YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, piyasa raflarında sıklıkla rastlanan 'Untad Form Light Ekmek' isimli ürünün laboratuvarda analizini yaptırdı ancak analiz sonuçları şaşırtıcıydı. Ürünün 100 gramlık ambalajında ??sadece 40 kalori yazmasına rağmen gerçek kalori değeri 193 çıktı.

"SADECE ETİKETE GÜVENMEYİN"

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar. Bir o kalmıştı" diyerek tepki gösterdi.

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, gerçek düşük kalorili ekmeklerin, özel un ve yüksek su oranıyla üretildiğini ifade ederek, tüketicilerin gıda seçiminde dikkatli olmalarını söyledi. Çakaloğlu, "Sadece 'light' ifadesine güvenmek yanlış" dedi.

86 BİN 358 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı, hileli ekmek markasına toplamda 86 bin 358 TL idari para cezası kesti ve yanıltıcı reklamların yayından kaldırılmasını hükmetti.

Uzmanlar, özellikle diyet yapmak zorunda olan veya özel sağlık durumları bulunan kişilerin bu tür aldatıcı çalışmalarda uzak durmaları gerektiğini vurguluyor.